Sylvain RODENBURG

Bonjour,



Je possède un profil atypique composé à la base d'une solide formation d'ingénieur en informatique, que j'ai ensuite complétée avec plusieurs expériences dans le domaine du commerce et du marketing.



Je m'adapte facilement et rapidement et suis à l'écoute de tout nouveau challenge.



Je parle (et écris) couramment l'anglais.



Mes compétences :

Costing

Informatique

Marketing produit

Offres commerciales

Gestion de produit

Workflow