Https://www.linkedin.com/in/sylvainrolling/

https://about.me/sylvainrolling



Sylvain ROLLING



Actuellement à l'ISEG - STRASBOURG, j'ai 18 ans et étudie en 1ère année MBA Communication, Marketing et Digital.

Ayant obtenu mon Diplôme du Baccalauréat Général en 2022 à l'Institution La Doctrine Chrétienne, j'ai pratiqué durant deux ans les spécialités Histoire Géographie Géopolitique Sciences Politiques et Arts.

Créatif, patient et organisé sont des qualités par lesquelles les autres me décrivent.

Tout d'abord passionné par le sport, j'ai pratiqué le football et le judo pendant plus de 5 ans. Je pratique maintenant la musculation et ai pour objectif de commencer un sport de combat d'ici quelques mois.

Ensuite, les arts, la culture et le voyage m'intéressent. J'apprécie tout particulièrement le cinéma américain, la musique, la culture japonaise, le manga et le dessin.

Pour finir, j'aime également le numérique, plus précisément le digital et le monde du jeu vidéo.