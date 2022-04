Consultant marketing bilingue anglais français avec expérience de chef de produit BOP et de bons résultats au Bangladesh et en Pologne (augmentation des ventes respectivement de 5 à 10 tonnes par mois et de 30 à +90 tonnes par mois). Aujourd'hui à la recherche de nouvelles opportunités pour marketer, distribuer et vendre des produits ou des services en Afrique sub-Saharienne.



N'hésitez pas à me contacter ici: sromieu@hotmail.com



Mon CV en anglais: http://www.doyoubuzz.com/sylvain-romieu

Mon LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/sylvain-romieu/27/683/5b4



Mes compétences :

BOP

Business

Communication

Coordination

Marketing

Marketing social

Partenariat public privé

Partenariats

Promotions

PUBLIC

Pyramid

Relations publiques

Social business

ventes