Sylvain RONDEAU, Responsable de Laboratoire et de Station d'épuration dans le Traitement de Surface pour l'Aéronautique , la Défense et l'automobile

- Contrôle et maintien de la composition chimique des bains des lignes de Production.

- Gestion d'une station d'épuration physico chimique

- Gestion des déchets

- Expertises de pièces sur coupes micrographiques (épaisseur , micro-dureté , homogénéité de couche)

- Gestion des dossiers environnement



Mes compétences :

Informatique

Traitement de surface

Gestion des déchets

Expertise sur coupe micrographique

Résistance des matériaux

Microdureté

Station epurattion

Techniques de laboratoire

Microsoft Excel

Microsoft Word