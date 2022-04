Sylvain ROUARD

Jeune ingénieur en systèmes spatiaux, je suis adepte de l'apprentissage par l'expérimentation. C'est pourquoi j'ai profité de mes 6 années de formation pour m'investir dans de nombreux projets techniques en relation avec le spatial, au sein d'associations, des agences spatiales Française et Européenne ainsi que par la création d'une entreprise. J'ai ainsi vécu des expériences inoubliables et très formatrices comme un vol en apesanteur à bord de l'Airbus Zero-G du CNES, et la présentation de l'un de mes projets lors d'une conférence internationale sur les nano-satellites dans une prestigieuse université Californienne.



Voici un bref résumé de mon parcours académique et associatif:



- 2004/2006: Après un BAC S mention Très Bien, j'intègre les classes préparatoires de l'INSA de Lyon en filière internationale Asiatique (ASINSA). Notre promotion est constituée pour moitié d'étudiants asiatiques. Je me lance dans l'apprentissage du mandarin et le met en pratique avec mes camarades et lors de voyages en Asie. Durant l'été, je pars travailler au Vietnam en tant qu'ouvrier à la chaine pour compléter ma découverte de la culture asiatique.



- 2006/2009: Je choisi la spécialité "Génie Mécanique et Conception" et m'investis dans le club d'expérimentation spatiale de l'INSA Lyon. Je participe à la conception, la réalisation et au lancement de fusées à propulsion solide culminant à quelques kilomètres avec retour sous parachute. C'est également pour moi l'occasion de gérer un projet d'une année faisant intervenir 30 membres avec un budget de 15k€. Je me lance également dans le projet ESMO de l'ESA. Il s'agit d'un micro-satellite étudiant qui doit atteindre la Lune. Je participe aux calculs préliminaires et à la définition des sous-systèmes "Structure", "Mécanismes", et "Contrôle d'Attitude" lors des phases A et B.



- 2008: Bien décidé à orienter ma carrière vers le spatial, j'effectue un échange académique à l'Université de Bath au Royaume-Uni où je suis avec intérêt les cours du Master Aerospace Engineering. A mon retour j'intègre la direction de la recherche d'EADS Astrium Space Transportation aux Mureaux pour un stage ingénieur.



- 2009: Pour mon dernier semestre à l'INSA, je décide de suivre la filière "Ingénieur-Entreprendre" qui permet une ouverture sur le management de l'innovation, la stratégie d'entreprise et tous les outils indispensables aux entrepreneurs (marketing, communication, comptabilité, analyse financière,...). En parallèle, je développe avec mes deux associés un système innovant pour les nano-satellites, dépose un brevet et participe aux tests de qualification spatiale du prototype, ainsi qu'à la création de la PME innovante NovaNano.



- 2009/2010: Je décide de compléter ma formation d'ingénieur spatial, jusqu'ici surtout basée sur l'expérimentation, par un volet plus théorique mais tout aussi passionnant : le Mastère Spécialisé en anglais "Space Systems Engineering" de Supaero.



- 2010: Je rejoins EADS Astrium Satellites à Toulouse pour effectuer mon stage de mastère, dans le département "Assemblage, Intégration et Tests".



