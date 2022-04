Sylvain ROUILLIER

De formation culturelle et d'éducation populaire, j'ai développé des compétences dans l'animation d'éducation populaire, la prévention spécialisée, le développement local, la transmission théâtrale. J'ai acquis également une bonne formation et expérience en art dramatique (rue, scène, clown), en mise en scène, en régies spectacle (théâtre, concert) et direction artistique.



Mes compétences :

Gestion de projet

Mise en scène

Régisseur

Travail en équipe

Gestion budgétaire

Dactylographie

Eclairage

Direction de projet

Direction artistique