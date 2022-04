Madame, Monsieur,



Durant ces 3 dernières années, j’ai eu l’occasion de travailler dans 2 importantes sociétés pour lesquelles je devais assurer un très grand nombre de déplacements nationaux. Ceux-ci consistaient au déploiement de matériel, formation du client sur nos progiciels, maintenance et l'assistance téléphonique. Mon souhait aujourd’hui est donc de me sédentariser ou bien me limiter à des déplacements régionaux.



Passionné par mon métier, le fait de transmettre mon savoir, accompagner l’utilisateur et terminer avec l’assurance d’un client content lors de la fin d’une intervention, est pour moi une grande satisfaction. Je souhaite donc mettre à profit, ma motivation et mon dynamisme au sein d’une équipe ambitieuse et stimulante afin de renouer avec une carrière en adéquation avec mes perspectives.



Je souhaiterai vous rencontrer, afin de pouvoir vous démontrer ce que mes compétences peuvent apporter à votre entreprise et dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.



Sylvain ROUQUIER



Mes compétences :

CHR

Formation

Help desk

Informatique

Technicien informatique

Technicien réseau