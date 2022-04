Sylvain ROURI

JE SUIS PLUS ACTIF SUR LINKEDIN. JE NE CONSULTE QUE RAREMENT VIADEO

Spécialiste de l'organisation et du développement commercial, j'ai passé une dizaine d'année chez Orange Business Services à défricher les nouveaux marchés tant en France qu'à l'étranger. Depuis plus de 2 ans chez SSI j'accompagne la forte croissance de notre business en professionnalisant l'activité commerciale pour croître plus vite que le marché sur des fondations solides.

J'aime travailler avec une dimension internationale et adore faire partie d'une équipe.



Mes compétences :

B2B

Commercial

Commercial B2B

Développement commercial

International

International management

Management

Organisation