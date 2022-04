Sylvain ROUSSET

Expérience professionnelle d'une vingtaine d'années dans l'industrie Nucléaire . Compétences acquises :

Management d'équipes (production et fonctions support) :

Mise en oeuvre méthodes d'animation (MV) et d'outils de progrés, d'amélioration de la performance (TPM)

Adaptation des organisations, Conduite du changement



Management de la Qualité :

Déploiement certification ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001

Participation aux audits fournisseurs

Support aux équipes commerciales pour le traitement des réclamations clients



Gestion de projet :

Outils et méthodes de pilotage projet



Ouverture internationale :

Expatriation de 2.5 ans aux USA

En interface direct avec des clients étrangers (Allemands, Japonais, Hollandais, Suisses) pendant 4 ans





Mes compétences :

Management opérationnel

Contrôle qualité

Gestion de la production

Relations clients

Conduite de projet

Expatriation