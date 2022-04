Sylvain SARL SAGE

Nous sommes une entreprise artisanale, qui existe depuis 5 générations à Rauzan. Nous faisons de la charpente, de la couverture, de la menuiserie et de la construction ossature bois très basse consommation (maison et extension sol ou étage). Les performances thermiques de nos maisons sont supérieures à la RT 2012. A titre d'exemple, la facture énergétique d'une maison de 120 m² ne dépasse pas 500 €/ an, abonnement compris.

Des exemples de réalisation ainsi que le détail de notre système constructif surArray