Sylvain SCARAMOZZINO

Professeur d'Arts Martiaux Chinois et d'art martiaux Cino Japonnais

Détenteur de 3 salle d'Arts Martiaux.

D.E d'art martiaux chinois

Président du CND (Comité National de Daijido)

Consultant en stratégie marketing et expert en développement personnel depuis 2003

Formateur de coach sportif options "Arts Martiaux"



Suite à la pratique des arts martiaux chinois et à sa philosophie ainsi que des formations auprès de certains organismes, j'ai mis en place des techniques et des stratégies que seule mon entreprise utilise.

Ces techniques sont le Psychic-Power-Building . Elles permettent d'augmenter la croissance d'une entreprise avec un minimum de 50% environ sur les 5 premiers mois puis une augmentation de 70%(minimum) sur 1 an. Et elle permet d'augmenter les compétences intellectuelles, la capacité motrice ainsi que toutes performances physiques, mentales et professionnelles.



Ayant beaucoup d'expérience dans la vente-directe, dans l'import-export, dans la cuisine, dans la confection et pose d'enseigne, et pour finir dans la pratique sportive, je peux facilement m'adapter a tous et à tout.



je donne des cours de Taichi-Chuan, de Self-défense, de boxe chinoise, de wushu en clubs, salle de Fitness et en cours privé sur Antibes.



je suis en train de créer une nouvelle activité révolutionnaire dans le domaine du Fitness, et elle sera mis en place en 2014 dans quelques salles de Fitness, en France pour commencer, puis dans toute l’Europe!



Mes compétences :

Arts martiaux

Infographiste

Fitnesse

Leadership

Conseil

Coaching

Export

Microsoft Excel

Aménagement de cuisines

Cuisine gastronomique