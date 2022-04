Sylvain SCHNEIDER

De formation Bâtiment, j'ai étendu mes compétences de dessinateur au travers de mes expériences offrant aujourd'hui une bonne polyvalence :



-Dessinateur – Projeteur : Plans d’ouvrages (toutes phases) et cartographies diverses - Logiciels Autocad – Corel Draw



-Infographe : Réalisation de supports de communication (plaquettes, cartes de visite ….) - Logiciels Corel Draw – Adobe Indesign - Adobe Photoshop



-Cartographe SIG : Cartographie liée à une base de données renseignée, structurée et géoréférencée – Analyses thématiques… - Logiciels Map-info - ArcGis - Qgis



-Photomontages : Modélisation et insertion du projet sur un support photographique, rendu « trompe l’œil » - Logiciel Adobe Photoshop – Archicad - Sketchup



-Site Internet : Création et maintenance du siteArray - Plateforme et interface JOOMLA



-Formateur : Sensibilisation, formation et encadrement des dessinateurs, des jeunes stagiaires et ingénieurs aux métiers de la cartographie et du SIG



