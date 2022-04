El Niño tient son nom et son expérience des missions humanitaires qu’elle a menées auprès des enfants boliviens.

En effet, Sylvain Scoccia aide soignant, sapeur pompier volontaire, sportif accompli dans le domaine du triathlon, et moniteur de plongée, est un passionné de nature et découverte. Ainsi depuis 2001, il adhère à ce concept qui allie sport et humanitaire en fondant l'association El Nino en partenariat avec le premier raid d'aventure et d'échanges. Son statut d'aide soignant lui permet d'ouvrir des portes dans le domaine du médical et son lieu de travail, l'hôpital de Cannes lui facilite des contacts axés sur la santé (don d’équipements hospitalier, de matériel médical divers) et sur l’éducation (équipement et fournitures scolaires, jeux éducatifs, ordinateurs).