Sylvain SECONDY

Bienvenu sur mon profil, pour me présenter en quelques lignes:



Diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Montpellier, Spécialisation Management de Projet Solidaires et Durables



Associé,Chargé de projet et de développement chez La Gallérie du Web



Chargé de produit gestion Documentaire chez La Poste Solution Business



Président d'association à but culturel



Mes principaux centres d'intérêts sont:

Les problématiques sociales et environnementales

Le web et les nouvelles technologies

La géopolitique

La musique indé



N'hésitez pas a entrer en contact avec moi !



Mes compétences :

Vente

Support

Commerce

Relationnel

GED

Marketing

Nouvelles technologies

Référencement internet

Gestion de projet

E-commerce

Stratégie de communication

Applications mobiles