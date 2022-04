Sylvain SELMANE

Fervent partisan de « l’économie du savoir », je suis persuadé que le domaine de la formation et du développement des ressources humaines, est une branche essentielle au développement économique et social et un manque sociétal. Ainsi je souhaiterais intégrer une structure à visage Humain, et pouvoir participer au développement d’une vision néo managériale de la GPEC et du Knowledge Management.



Je souhaite passer un Bachelor, acquérir les savoir complémentaires et nécessaires à la conception et au pilotage des projets RH, au suivi, à l’accompagnement et à l’évaluation des projets, obtenir une maîtrise du SIRH, pour aider une entreprise à appréhender au mieux son éco-responsabilité liées aux logiques économique et sociale intrinsèques à son fonctionnement.

Être force de proposition auprès de mes collaborateurs et accompagner la stratégie de croissance de l’entreprise en identifiant les compétences à développer et les potentiels de chacun.



D’une personnalité proactive, pluriculturelle et d’une grande adaptabilité, assurer des fonctions administratives et de gestion, me semble en parfaite adéquation avec mes aptitudes.



Ainsi, je suis à la recherche d’un contrat de professionnalisation pour poursuivre mon cursus.



Mes compétences :

- Assurer en amont la préparation et le suivi des dossiers

- Gestion de l’ordre du jour, du planning, du courrier et de l’agenda

- Organisation de réunions, prise de rendez-vous,

- Coordination d'équipe et gestion de budget

- Connaissance organisationnelles générales

- Connaissance générale des techniques de gestion administrative et de secrétariat

- Bonnes capacités rédactionnelles

- Très bonne maîtrise des techniques bureautiques

- Maîtrise des outils de bureautiques

- Analyse et gestion des demandes d’information

- Polyvalence, dynamisme

- Aptitude à travailler en équipe

- Maîtrise de la communication (T.I.C.)



Ma personnalité :

- Discrétion, sens de la confidentialité

- Bon relationnel, bonne présentation

- Résistance au stress



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Montage vidéo

Management

Sony Vegas

Adobe InDesign CS6

Graphisme

Gestion de projet

Wordpress

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Illustrator CS6

Adobe Photoshop CS6

Microsoft Word

NTIC

3D Studio Max

Adobe Premiere Pro