Sylvain SERRA

• Vous souhaitez démarrer une activité à l’international, accélérer votre développement ou votre implantation à l’étranger.



• L'Allemagne et l'Europe du Nord font partie de vos axes de développement stratégique.



• Vous recherchez à l’étranger des collaborateurs, clients, fournisseurs, distributeurs, agents ou importateurs.



• Vous voulez un partenaire parlant votre langage et comprenant vos problématiques, un interlocuteur ayant exercé des fonctions de Direction Générale en France et à l’international, capable de vous apporter une réelle valeur ajoutée et d’optimiser vos chances de réussite et votre retour sur investissement.



• Ensemble, nous évaluons et définissons précisément vos besoins et mettons à votre service plus de 15 ans d’expériences variées dans l’industrie et l'agrobusiness en Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse et USA.



• Du conseil stratégique à l'accompagnement en recrutement, en passant par la recherche de partenaires commerciaux, AQT International vous apporte son expertise et son réseau pour répondre sur mesure à vos objectifs.



• Nos compétences et domaines d’expertise :

.Le déploiement d’activités commerciales à l’international.

.La mise en place et le développement de réseaux de distribution.

.La construction et le management d’équipes commerciales importantes.

.Des expériences variées de vente en B to B mais aussi de réseaux d’approche directe du consommateur final.

.Une réelle culture nord européenne et nord américaine intellectuellement et émotionnellement ancrée, avec des expériences variées dans

de nombreux pays.

.Secteurs d’activité: contacts, expériences et compétences dans divers métiers, notamment Agrochimie, Agrofourniture, Alimentation du bétail, Fertilisation, Filière agricole, Industrie papetière, Matières premières et Petfood mais aussi études ou missions dans plusieurs autres secteurs.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Export

Recrutement

Accompagnement

Management

Direction générale