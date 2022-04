Je suis Sylvain Serre-Combe, né le 4 mars 1961 à Corps. Après 20 ans de différentes expériences professionnelles dans l'industrie et le commerce, j'ai créé en juillet 2005 la societé ACTIV'CLAVIERS basée dans l'isère à La Tour Du Pin.

L'entreprise est spécialisée dans la conception et la fabrication d'Interface Homme Machine, et plus particulièrement de claviers plats, membranes, à effet tactile, de faces avant, d'étiquettes.

Nous sommes une quinzaine de collaborateurs.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Lean

Production industrielle

Achats