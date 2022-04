Sylvain SIMON

Après 15 années passées dans les services qualités du secteur automobile, puis ferroviaire et aéronautique, j'ai acquis au fil de mon expérience la rigueur et l'envie d'un travail de qualité indispensable à la reconnaissance externe d'une entreprise.





J'ai également acquis de solides connaissances en assemblage, métallurgie, emboutissage, ferrage et refendage ainsi qu’une grande capacité d'adaptation.



j’ai déjà managé une équipe d'agents qualités, mené des groupes de progrès, dirigé et déployé des projets d'améliorations continues pour les entreprises qui m'employaient.



Motivé et rigoureux, je possède une réelle expérience en contrôle qualité, traitement des litiges, process de fabrication, et je maîtrise les outils de la qualité (5M5P, 8D, PDCA, CND,ISO 9001...).

Je pilote au quotidien des projets d'améliorations type KAIZEN, je crée des indicateurs de performances, calcule les objectifs et forme les responsables qualité sur la méthodologie et qualité industrielle.

Je suis également une personne de terrain qui s'implique dans son poste avec la culture d'un résultat de qualité.

Et enfin je maîtrise l'outil informatique (Excel, Access, programmation en Vb et Vba,...) avec lequel j'ai développé au cours de mon expérience, dans le soucis d'amélioration du service qualité-production, des bases de données afin de gérer les rebuts par exemple et gagner un temps considérable.



Mes compétences :

