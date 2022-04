Sylvain SLUYS

J'eus pu être plombier, chimiste, balayeur de rues, maître du monde...Je suis magicien. Magicien-illusionniste. Ça m'est tombé dessus au tournant de mes 22 ans. De singulières visions me hantaient : j'ai monté un numéro à propos de Jack l'Eventreur ("Jack l'Eventreur une Enigme Londonienne) un autre : "l'Histoire de l'Homme qui se rasa de l'intérieur"(un sketch au cours duquel j'avalais des lames de rasoirs), je récitais Baudelaire tout en faisant apparaître et disparaître foulards, balles, colombes, rats...

Le théâtre vint me chercher (théâtre du Sygne, Rideau de Bruxelles, académie Herman Teirlinck...) puis m'abandonna à l'image des Grandes Histoires d'Amour. Au cinéma je jouai une scène en compagnie de Mimi Mathy. Tous virent Mimi, qui me remarqua ? Ô destin !

J'arpentai routes et festivals, âme errante et illuminé. La psychiatrie à son tour vint me chercher (4 années éducateur en psychiatrie adolescente à utiliser la magie comme "objet thérapeutique") puis le cycle des voyages : de 2000 à ce jour, 3 à 4 mois annuels à arpenter tous les camps de réfugiés, les abris pour enfants des rues, les orphelinats à travers l'Asie en pur bénévoles...Sylvain le magicien...



Mes compétences :

Le spectacle de proximité

Le farniente

Les approches originales