Sylvain SOLIGNAC

Après 15 ans dans la grande distribution dont ces 10 dernières années au poste de directeur de supermarché, je suis aujourd’hui Formateur-Consultant.

Je travaille en étroite collaboration avec le cabinet de formation FORMALIDEE (basé à Montpellier) depuis maintenant 4 ans.

Je propose également mes services à la vacation par des contrats de missions.



Au cours de ces années passées dans cette branche d’activité la relation client a été ma priorité au quotidien. Elle est à mon sens la base de la fidélisation. Lors de réunions clients, j’ai développé un excellent sens de l’écoute me permettant ainsi de répondre au mieux à leurs attentes. Je suis amené régulièrement à accueillir en interne de nouveaux entrants dans la société afin de les accompagner dans l’apprentissage de nos outils et méthodes de travail en utilisant des outils pédagogiques multi-support. Je reçois également des stagiaires de niveaux très variés (BEP, Bac Pro Commerce, licence professionnelle, réorientation…) que j’évalue et forme dans le domaine pratique.

Je prends à chaque nouvelle rencontre un réel plaisir à transmettre les savoir-faire que j’ai pu acquérir durant mes années de terrain.



Mes compétences :

management

relation client

progiciels back office

Économie d'entreprise