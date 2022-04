Sylvain SOUSSAN

Mon effort principal est aujourd’hui consacré au musée des nuages.

Pour le visiter, il suffit de lever la tête. C''est un musée dont l'entrée est partout et la sortie nulle part.

Le musée des nuages appartient à la génération des musées sans murs ; musée de plein-air, le ciel est sa cimaise.

Un musée se caractérise par le fait qu’il possède un fond ; les réserves du musée des nuages sont dans le fond de l’air et s'exposent à l'air du temps.

Sans mur et sans réserve, le musée des nuages s'intéresse aux technologies réduisant les émissions carbonées ou radioactives : éoliennes, hydroliennes, photovoltaïque, énergie grise.

La mobilisation de l'énergie humaine est en soi une ressource que le musée des nuages se propose de valoriser en transformant la perception des œuvres en œuvres de la perception.



