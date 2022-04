Sylvain SPENLÉ

ASAPpro, filiale du groupe MAGELLAN, vous accompagne sur vos projets de transformation de Processus.

Nos références sur des projets Processus et Transformation SI : Allianz, La Banque Postale, Euler Hermes, BNP Paribas, Cardif, Fortuneo, OCP, Alcatel-Lucent, Carrefour, Société Générale, Credit Mutuel, Astellia, Cardif, Generali, HSBC, Francaise des Jeux, Total, ...



Missions Processus & Architecture d'Entreprise



Méthodologie, documentation, modélisation sou MEGA, ARIS, CASEWISE, VISIO, optimisation et pilotage des processus, gestion des risques opérationnels, certifications ISO - Expertise Lean Six Sigma - Urbanisation fonctionnelle des SI





Formation Approches Processus



Formations sur 2 jours - Module BPM débutant / module BPM confirmé / Module BPM Certified Process Professional - Formez vos collaborateurs d'entreprises, vos commerciaux, ou vos consultants sur les modules BPM débutants ou confirmés. Déplacements France et International



Intervenant Formations Processus notamment à l'Université Dauphine (2008), à l'Executive MBA Management et MArketing des Officines (2011)



spécialisée sur la Gestion des Processus de l’Entreprise, tous secteurs confondus, la gestion et la direction de Projets.



Des consultants PROfessionnels à votre service ASAP (As Soon As Possible) !



Notre Cabinet se développe sur 2 axes :



- BPM : de la modélisation des processus pour comprendre, à leur analyse et leur optimisation pour agir.Nous travaillons également sur des projets de transformation utilisant la démarche Processus, et sur des projets d'urbanisation pour aligner le SI sur les Processus.



- PMO : gestion de projets, pilotage de projets,organisation, méthodes, outils, consolidation des données, suivi de portefeuille de projets, tableaux de bord, planification.



ASAPpro a également développé en 2011-2012 un outil dédié au Pilotage par les Processus. Cet outil, dénommé BPMpro, permet simplement en mode SAAS d'avoir accès à vos processus modélisés (jusqu'au niveau opérationnel), permet d'automatiser les processus supports, permet de visualiser vos tableaux de bord de pilotage de vos processus, et permet donc simplement d'obtenir une certification ISO 9001. Accessible à tous types d'utilisateurs, cette solution innovante est indépendante du système d'information de la structure qui l'utilise, ce qui confère une utilisation souple également.



Ecrivez nous à contact@formationsbpm.fr pour obtenir un devis de formations Processus en Intra.



Co-auteur chapitre 7 de l'ouvrage : "Processus, La voie de la Performance" - aux éditions Lavoisier



EXPERTS PROCESSUS & BPM, : rejoignez la communautés d'experts sur

