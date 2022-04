Travaillant depuis plusieurs années dans la certification d'entreprise, j'ai pu constaté que l'évaluation et l'analyse sont les outils nécessaires vers un objectif d'amélioration et de perfectionnement.



Curieux et toujours motivé pour apprendre, je mets à disposition mes compétences au service des entreprises.



Mes compétences :

Normalisation

Informatique

Audit

Certification

Microsoft Office

Programmation Visual Basic

Norme ISO/CEI 17065

Norme ISO 9001

Homologation

Accréditation