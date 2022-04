Situé en Occitanie proche de Toulouse MyFlower est un jeune studio de productions audiovisuelles mixtes médias, fusionnant l'animation 3D/2D, l’animation en stop-motion la vidéo et le motion-design.



Nous oeuvrons pour la publicité, les vidéos clip, les contenus digitaux et films institutionnels. Ainsi que la création de VFX pour les films et la série.