Sylvain TESTAS

Après l'IUT d'Egletons je suis rentré chez AEL à Brive en tant qu'aide conducteur de travaux. Je m'occupais de chantiers de réseaux secs, BT, France Télécom, fibre optique et réseaux humides principalement de l'assainissement. Ensuite une opportunité s'est présentée sur le Bassin d'Arcachon et je suis rentré conducteur de travaux chez Chantiers d'Aquitaine toujours dans les réseaux.

Souhaitant me rapprocher de Bordeaux j'ai intégré Spie Sud Ouest à Bègles depuis Août 2008.

2011, création de la société AMEXTP.



Mes compétences :

BTP

Travaux publics

Génie civil

Bâtiment

Gestion de projet