Sylvain TEUTSING NYAMI

Notre entreprise est spécialisé dans la vente de solution informatique innovante, la maintenance informatique, la création de site web et la prestation de service diverse.

Nous proposons des services de communication via les SMS.



Passionné de nouvelle Technologies, J'aime tout ce qui à trait à l'informatique et au New-Technologies. Je suis en continue à la recherche de nouvelle tâche à accomplir, car l'oisiveté et l'absence d'occupation me dérange beaucoup. J'aime les nouveau défis, la positive attitude et le développement personnel.

Porteur de projet :

-Création de site internet

-Email Marketing

-Communication via l'envoi de SMS

-Communication Digital



Email: info@freelanceengineering.net



Mes compétences :

Configuration d’un routeur

Maintenance informatique logicielle et matéri

Installation et configuration de Windows serveur

• Localisation d’un point à la surface du globe.

Mise en place d’un réseau LAN et WIFI

Réseau

VENTE DE LA SOLUTION SMARTSMS

VENTE ET INSTALLATION DE LA SOLUTION NCOMPUTING