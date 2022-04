Sylvain THIERRY (Ph.D)



Docteur en biologie cellulaire et moléculaire depuis 2006, je me suis spécialisé dans les études immunobiologiques et épigénétiques liées aux maladies infectieuses et aux cancers.



Mes compétences, initialement focalisées sur l’étude du VIH, sont résolument pluridisciplinaires.

A l’interface entre la microbiologie (virologie, parasitologie), l’immunologie (cellules lymphoïdes et myéloïdes) et l’étude de la chromatine et de sa régulation trans- et epi- génétique. De plus, j’ai récemment élargi mon champ de compétence par des essais précliniques à la confluence entre la cancérologie, la pharmacologie et l’immunologie.



Brièvement, j’ai effectué ma thèse sous la direction du Dr. Joël Gozlan et du Pr. Vincent Maréchal portant sur la latence post-intégrative du VIH-1 et sa réactivation, soit par un arrêt du cycle cellulaire en phase G2, soit par l'alarmine HMGB1, en étudiant leurs mécanismes moléculaires. Ces travaux ont eu, et ont encore, une grande portée scientifique et médicale sur la compréhension des réservoirs et leur réactivation, notamment du point de vue épigénétique ainsi que de l’action des facteurs de transcription [Thierry, J. Virol. 2002 ; Thierry*, Jaulmes*, FASEB. J. 2006 ; Thierry, AIDS. 2007].



J’ai ensuite effectué deux années en tant qu’ATER à l’université Paris-6, dans l’équipe du Dr. Catherine Vaquero, sur un sujet consistant à identifier et caractériser fonctionnellement les facteurs liés à la transcription du parasite Plasmodium falciparum par des approches globales de protéomique, de spectrométrie de masse et d’analyse de la chromatine. Ce travail, encore en cours, permettra à terme de trouver des facteurs spécifiques et indispensables au parasite pour les cibler par de petites molécules [Briquet, J. Euk. Microbiol. 2007 ; Briquet,, article en préparation].



Au cours de ces 5 dernières années, j’ai effectué un post-doctorat en tant que chargé de recherche contractuel du CNRS au sein du LBPA, sous la direction scientifique du Dr. Olivier Delelis, qui s’est arrêté en février 2014.

Mon travail consistait à caractériser les différents rôles et mécanismes moléculaires impliquant les ADN non-intégrés du VIH-1 dans le cycle viral. Ce travail, à la fois ambitieux et précurseur, consistait: (i) à analyser le clivage et l’intégration des formes circulaires à 2-LTR du VIH-1, ainsi que (ii) à déterminer les mécanismes moléculaires de l’expression de ces ADN (qui, bien qu’ayant la même séquence génomique que l’ADN intégré, sont fondamentalement différents dans leur mécanismes de transcription). Ce travail m’a notamment permis d’adapter une méthode innovante d’identification protéomique de la chromatine isolée (PICh), permettant de précipiter une séquence d’intérêt pour en analyser l’ensemble des complexes protéiques par spectrométrie de masse.

L’ensemble de ces travaux trouve une forte répercussion dans les mécanismes physiopathologiques de la latence et de persistance VIH-1 en permettant d’expliquer, du moins en partie, les nombreux rebonds viraux chez les patients sous traitement [Delelis, Biochim. Biophys. Acta. 2009 ; Thierry*, Delelis*, AAC. 2010 ; Séror, J. Exp. Med. 2011 ; Cosnefroy, J. Virol. 2012 ; Manic, PLoS One. 2013 ; Brevet international CNRS PCT/IB2013/054809 ; Thierry*, Munir*, Retrovirology. 2013 ; Thierry, soumis PBIOLOGY-D-14-00491 ; Thierry, article en préparation].



Enfin, depuis le 1er avril 2014, j’effectue un post-doctorat en tant que postdoctorant à l’Institut Curie, sous la direction scientifique du Dr. Marie Dutreix. Mon travail, à l’interface entre la cancérologie et l’immunologie, consiste à évaluer et de comparer les effets anti-tumoraux des Dbait et Dbait-CpG en association avec la radio- et la chimio-thérapie sur les cellules sanguines normales ou tumorales et d’en caractériser les effets sur la mort cellulaire et sur l’immunité innée et adaptative.





Mes compétences :

Cytométrie de Flux

Virologie

Biologie cellulaire

QPCR

Transgénèse rétrovirale

ChIP

Protéomique

Biologie moléculaire