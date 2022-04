Titulaire d'une licence de philosophie (Lyon) et d'un Master de sciences politiques (Strasbourg), j'ai été chargé au début des années 2000 d'améliorer la qualité du contenu éditorial d'une startup de la bulle internet. Je fis ensuite un passage de douze ans au Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, une association créée en 1949, où j'ai tenu la fonction de chargé de communication.



Depuis 1998, je fais de la programmation web, d'abord en dilettante, puis en l'intégrant à mes pratiques professionnelles, avec des réalisations notables comme des applications web répondant toutes à des problématiques professionnelles (voir projets ci-dessous). En novembre 2016, j'ai intégré l'Institut Poly-Informatique, à Paris, dans l'objectif de définitivement vérifier si mes bases dans la programmation web peuvent tenir la distance sur le marché de l'emploi. Je suis particulièrement à l'aise dans la reproduction sur le web d'un visuel réalisé par des graphistes talentueux, en "branchant" le tout à un backoffice pensé par des gens brillants.



Profil plus complet sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/sylvain-tirreau-0111b486 .



Mes compétences :

Développement web