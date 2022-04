Sylvain TOULGOAT

Je propose mes services d'études d'exécution en sous-traitance dans les domaines de la plomberie/sanitaires, chauffage, ventilation et autres fluides dans les bâtiments tertiaires, logements collectifs et industriels. J'interviens pendant les phases d'Exécution de vos chantiers.



Les tâches que j'effectue sont les suivantes :

- Métrés et déboursés de matériel ;

- Calculs de déperditions thermiques, pertes de charges... ;

- Dimensionnement d'installations et de réseaux ;

- Tracés de plans de réservations, d'exécution, récolement, détails techniques et schémas de principe ;

- Synthèse technique des réseaux, éléments terminaux et réservations ;

- Constitution de dossiers techniques (cahier de matériel, DOE...).



N'hésitez pas à prendre contact pour toute demande de devis : sylvain@soluplan.bzh et de vous renseigner sur mon site :Array



Mes compétences :

Microsoft Outlook

AutoCAD

Schéma de réseau

Chauffage

Economie d'énergie

Mécanique des fluides

Hydraulique

Energie

Génie climatique

Internet

Etude technique

Rédaction technique

Microsoft Excel

Dessin technique

Microsoft Word

Étude thermique

Conception-rédaction

Études quantitatives

Aéraulique