À la recherche d’un poste à partir de septembre 2019, j’ai acquis dans le cadre de ma formation universitaire des connaissances solides en comptabilité, contrôle et audit. Polyvalence et rigueur représentent mes atouts.



Mes compétences :

Comptabilité

Organisation du travail

Contrôle de gestion

Audit

Microsoft Office

Travail en équipe

Contrôle interne

Consolidation

Gestion des risques

Gestion de projet

SAP BusinessObjects Financial Consolidation

Normes IFRS 16