Bonjour,



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le secteur des transports et de la logistique, disponible immédiatement dans un rayon de 20 kilomètres autour de Brest



Ma formation professionnelle me permet de connaitre la préparation de commande, réception,expédition, stockage et mise en rayon.



J'ai les CACES 1,3 et 5.



Bonne journée





Mes compétences :

Organisé et sérieux

Ponctuel et dynamique

Volontaire et énergique