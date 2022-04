Sylvain TREMOUILHAC

J’avance avec empathie, humilité et curiosité pour vous accompagner dans vos projets.



Pour créer un partenariat à long terme, les solutions ASTRYM sont développées avec transparence et loyauté. Et ce, afin de garantir succès et satisfaction réciproque.



Être au service des autres, avec pragmatisme et en respectant nos valeurs, permet la progression de nos rapports à la technique. ASTRYM vous accompagne dans le respect du travail accompli par l’Homme et ses outils, ses machines.



Il est important de changer nos modèles économiques poussant à la consommation de matériels neufs alors que l’investissement financier est restreint. En limitant le gaspillage, nos actions agiront favorablement sur nos environnements : ASTRYM prône la rénovation des outils de production !



Et vous, partagez-vous ces valeurs ?



Mes compétences :

Base de donnée

CAN

CANopen

CoDeSys

Electronique

Moteur thermique

Pilotage

Programmation

SAE