Sylvain TRICOLI

Vous recherchez un technico-commercial qui souhaite s'engager dans la durée avec vous, pour vivre une aventure humaine et développer des marchés spécifiques ?

Je suis votre homme : mes 18 ans d'expérience dans le commerce et la vente dans différents secteurs d'activité (nettoyage industriel, pharmacie, vidéoclub) m'ont appris :

- l'importance de la flexibilité, tant en termes d'horaires que de distances géographiques

- l'importance d'un contact humain chaleureux en toute circonstance



Convaincu ? N'hésitez pas à me joindre, je suis ouvert à toute proposition.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel