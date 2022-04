Sylvain TRIQUET

Peut-on être de partout et de nulle part? On m'a parfois posé cette question, et ma réponse est la suivante: "De partout oui, quand on sait s'adapter. De nulle part, non. Nous avons tous des racines"



Voilà en résumé ma vision de la vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Savoir s'adapter à son environnement a permis à l'humanité de se développer. Pouvoir le faire à l'échelle professionnelle n'est que le reflet de cette vérité.



Après une interruption forcée suite à un accident de la circulation, quelques années de rééducation, mon statut de travailleur handicapé a été reconnu et je suis donc de retour sur le marché du travail.



J'ai donc rejoint l'équipe des Formations du Mieux-Apprendre, partenaire privilégié du Thiagi Group pour la France, et mis mes compétences à leur service.



J'exerce également en qualité de travailleur indépendant dans les domaines suivants: Traduction Anglais/Français - Rédaction Anglais/Français - Relecture/correction Anglais/Français - Formation Anglais général et technique (maritime) - Conseil en développement sportif (recherche de sponsors et partenariats).



