Sylvain TROUF

Bonjour,



Je suis un français expatrié qui prend goût à la vie en Allemagne. Je suis directeur des systèmes d'information dans une entreprise opérant dans le secteur immobilier. Mes domaines d'activité sont donc l'organisation de l'entreprise, et ses systèmes d'information.

J'espère que ce site me permettra d'échanger avec des contacts dans mon domaine d'activité ou dans d'autres et qu'il me permettra d'élargir le cercle de mes connaissances professionnelles.



Mes compétences :

Process

IT

DSI

Informatique

Supply Chain

International

Direction de projet

ERP