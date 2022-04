Sylvain TRUCHET

D'une nature dynamique avenante et compétitive, Je m'épanouis dans la relation commerciale et dans le rapport humain.



La réussite est centrale et inhérente à ma démarche professionnelle. Pour l'atteindre j'accompagne mon travail de rigueur et d'investissement.



Mes deux ans d'expérience dans le domaine de la protection sociale m'ont permis de développer ma réactivité et ma capacité d'organisation.





Titulaire d'un BTS Négociation Relation Client effectué en alternance au sein de l'entreprise AG2R LA MONDIALE, je recherche un employeur dans le but d'effectuer, toujours sous la même formule, une licence " Développement commerciale et marketing " que j'entamerai à la rentrée d'octobre 2016 à l'école IDRAC LYON.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel