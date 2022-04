Sylvain TZUAN

Sérieux, discret, capacité d'intégration et d'écoute, polyvalent et autonome, je suis en recherche d'emploi dans les domaines de:



- Relations Humaines

- Psychanalyste ( opère la thérapeutique de fond sur l'autisme qui, pour et selon moi, peut être assurément guérissable durant la période dite de l'enfance alors qu'on lui préfère un engrenage administratif, financier et incurable...



- Technicien / conseil dans le marketing



- POLYVALENCE:

- Restauration (serveur en cuisine traditionnelle)

- Peinture et papiers peints ( laque de chine et travail minutieux )

- Transports de personnes sur la plan national comme international

- Aide à domicile ; Analyste conseiller ; soutien d'un handicap

- Etudie toutes propositions DRH



Mes compétences :

Informatique

Permis bateaux