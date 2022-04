Sylvain URBANOWICZ

Educateur sportif diplômé d'université, je vous proposes mes compétences de personal trainer ou d'animateur fitness et sport pour vos propres objectifs ou votre entreprise.



Vous souhaitez être accompagné dans un objectif physique quel qu'il soit? Méthodes, programmes adaptés et personnalisés vous seront proposés aussi bien sur le plan sportif que diététique pour atteindre votre but dans des conditions optimales. A votre domicile, sur lieu de rendez vous, ou dans une salle de fitness à disposition dans l'est Lyonnais. (Genas et Villeurbanne)



Remise en forme, amincissement, musculation, rééducation, performance, détente, ... vous définissez votre besoin et nous construirons ensemble des séances sur mesure.



Je propose également mes services aux entreprises qui désireraient mettre en place des programmes de détente et de remise en forme au sein de leur structure. Coaching collectif et séance de sport ou de détente pour tout le monde !



N'hésitez pas a me contacter pour plus d'informations et une séance d'essai gratuite



Mes compétences :

Animation de groupes

Coaching sportif

Fitness