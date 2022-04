Sylvain VALLEROT

Voilà une dizaine d'années que j'ai cessé de rédiger des CV. Je suis indépendant, créateur, fondateur, président, trésorier, gérant. Je tâche de créer des projets et d'en développer d'autres, qui vont dans ce que j'estime être le bon sens. Pour l'essentiel, ils tournent autour d'une petite phrase fétiche… «do IP yourself».



Faites internet vous-mêmes. Que ce soit faire votre propre FAI (vous ferez un bout d'internet), que de soit transporter des opérateurs (donc internet), ou les interconnecter (donc mailler internet). Do IP youself ça veut aussi dire que Internet c'est votre accès à la connaissance et à la liberté d'expression. Alors faites-le vôtre et faites le votre.



Mes compétences :

Internet