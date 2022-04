Sylvain VANDELLE

Actuellement Adjoint de Direction dans une société de Transports de 200p, je souhaite reprendre un poste orienté dans l'industrie, logistique à l'International, Direction de PME. Je possède une forte expérience au sein d'un équipementier automobile de renommé mondiale en tant que Responsable de département Logistique et Achats.

Je suis très impliqué et volontaire, le souhait de m'investir dans de nouveaux projets.

Je me qualifierai comme d'optimiste, curieux, très à l'écoute.

Beaucoup d'activités dans ma vie privée, sportif.



Mes compétences :

Leader management

Vision Stratégique et tactique

Analyser écouter réfléchir agir

Autonomie professionnelle

Gestion de projets internationaux