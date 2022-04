Sylvain VANHUYSSE

Jeune ingénieur généraliste ayant 2 ans d'expérience en logistique, je suis actuellement à la recherche d'un poste en gestion de stock ou optimisation de supply chain.



Mon parcours éducatif et professionnel s’est déroulé dans cinq pays européens différents. J’ai donc apporté une forte dimension internationale et multiculturelle à mon profil.



Ma personnalité enthousiaste et sociable me permet d’être très efficace en équipe, atout renforcé par une grande facilité à communiquer et la connaissance de plusieurs langues étrangères.



Mes compétences :

Énergie solaire

Négociation

Génie des Procédés

Business planning

MySQL

Python

Business development

Energies renouvelables

Programmation

Environnement

Microsoft Office

Traitement des eaux

Déchets