Sylvain vanstaevel je suis ancien directeur de banque desormais a 100% dans le spectacle

j'ai un one man show "tatavel in paris'se que j'ai joué jusqu'en fev 2011 et en avril 2011 j'ai démarré le nouveau spectacle tatavel fait l'ménage toutes les infos sur le site ( videos , cv ....)

www.tatavel.com / http://www.facebook.com/sylvain.vanstaevel



j'ai egalement joue dans le piece le siecle sera t-il feminin au theatre du gymnase



je suis en preparation pour une autre piece que je vais demarrer al rentrée



je suis parrain de l'association injenoArray

qui s'occupe d'enfants neurroleses et polyhandicapes

pour cette association j'ai particpe ala relaisation d'unfilm "regards croises" qui est en vente sur le site injeno l'integralite des fonds pour cette magnifique associations et j'organise la neurofete du rire et de la zic pour cette association début juin , nous sommes en préparation de la troisième édition et les bénéfices vont a la recherche pour le cerveau



Mes compétences :

Comédien

Humour