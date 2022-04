Sylvain VATINET

Je suis un homme agé de 45 ans qui a effectué l'ensemble de sa carrière dans la banque, secteur que j'ai choisi des mon plus jeune age avec détermination.

J'ai effectué grand nombre de métiers de la banque pour être depuis 2008 Directeur d'une agence CDN.

Je fais ce métier avec passion pour la clientèle et mes collaborateurs.

J'adore le management qui consiste à tirer le meilleur de chacun avec les qualités et défaut de chacun. C'est l'aspect de mon métier dans lequel j'excelle le plus et qui me passionne le plus.