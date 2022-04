Sylvain VAYRE

Docteur en physique nucléaire expérimentale, je suis spécialisé dans la recherche et le développement de détecteurs nucléaires, l'acquisition et le traitement de données ainsi que la simulation Monte Carlo du transport des particules.



Mes compétences :

VHDL

ROOT

Python Programming

OrCAD

Microsoft Windows

Microsoft Office

Matlab

Linux

FORTRAN

C++

C Programming Language

Apple Mac

HTML

Instrumentation

Nucléaire

MCNP/MCNPX

Détecteur

Simulation numérique

Analyse de données