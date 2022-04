Sylvain VERBEQUE

Un parcours atypique me mène de l'école Louis Lumière, section Photographie, à l'assistanat de photographes de pub , de mode , d'industrie... Photographe indépendant... Prof de Bts Photo et Communication... Puis une nouvelle carrière dans le Chauffage, la Ventilation et Climatisation...(CVC)



Petites explications:



Cette vie de photographe assistant logisticien de voyage m'a permis de faire (presque) le tour du monde, l'assistanat de toucher des milieux souvent inaccessibles, la photographie d'assouvir un désir de maîtriser la lumière et 'voir' la matière, les gens la vie autrement... C'est une itinérance initiatique sans aucun regret , mais son évolution vers la numérisation puis le tout numérique m'a orienté vers le professorat de photo puis... vers l'impasse financière!

Car pour faire le métier de photographe, assumer cette passion et en vivre, il me fallait ré investir lourdement , après avoir quitté le milieu en étant professeur... Le risque était grand, j'ai décidé de me reconvertir, et mettre en attente ces compétences.



Aujourd'hui chez COFELY-AXIMA , la plus grande entreprise de réalisation second oeuvre de CVC en France, j'apprends chaque jour et stabilise financièrement une situation longtemps précaire...



Un jour,parfaitement à l'aise dans ces nouvelles fonctions, j'espère pouvoir re-développer ce que je ne fais plus qu'à titre de passionné : la prise de vue et la mise en pages thématiques de tranches de vie, de portrait d'artistes, de parcours passionnés, carnets de voyages etc.



Voilà, multicartes, je reste persuadé d'un jour valoriser ces compétences multiples...



Mes compétences :

Chauffage

Climatisation

CVC

Enseignement

Graphisme

Informatique

Photographie

Portrait

Technique

Ventilation

Voyage