Sylvain VERDIER

Le management des hommes, le calcul des coûts et des délais en vue d’un rendu de qualité sont pour moi des valeurs fondamentales qui aiguillent mon parcours professionnel. Je souhaite relever de nouveaux défit au sein de votre entreprise car je maîtrise également le respect des modes opératoires de réalisation et ainsi que en terme de garantie par le biais de mon expérience de 3 ans en tant qu’expert construction. Mes connaissances techniques et expériences me poussent aujourd’hui vers une carrière de conduite de travaux surtout dans le domaine de second œuvre.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

BIOS

Autocad

ArchiCAD

Adobe Photoshop

4WD