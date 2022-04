En plein nouveau challenge personnel sur du B to B....un plaisir au quotidien!

Après 11 ans de vente aux particuliers, il était temps de connaître autre chose. Et quelle facilité de travailler avec les acteurs professionnels.

À ce jour, je gère un portefeuille de plusieurs centaines de clients, PME, PMI, GSS, GSB, COLLECTIVITÉS, ARTISANS, TRAITEURS D'EAU, sur toute la région PACA et Monaco.