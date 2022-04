Expérience de mécanicien avion principalement sur monomoteurs et bimoteurs à pistons.

Maintenance programmée et curative (50h, 100h, 1000h… remplacement moteur, réfection amortisseur…)

Câblage et dépannage des systèmes électriques et avioniques.

Réparations structurelles simple

Expérience sur Aero vodochody L39





Part66 B3