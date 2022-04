Sylvain VIDAL

Dans un contexte de réglementation en matière de retraite opaque et en constante évolution, ma mission consiste à vérifier le bon enregistrement des droits à la retraite de mes clients, analyser les dispositifs réglementaires leur permettant d'optimiser leur situation particulière vis-à-vis de leur retraite, et enfin à calculer le montant de leur future pension.



En véritable conseiller, j'accompagne également mes clients dans leurs démarches de mise en place de leurs retraites.



J'ai le souci d'apporter à mes clients le meilleur conseil et de veiller à ce qu'ils perçoivent le montant de retraite qui leur est dû.



Ma clientèle compte parmi toutes les catégories socio-professionnelles : dirigeants, chefs d'entreprise, professions libérales, artisans-commerçants en France et à l'international, salariés, auto-entrepreneurs, actifs en situation de chômage...



Mes compétences :

Allemand courant

Anglais

Audit

Audit & contrôle de gestion

Contrôle de gestion

Communication

Marketing

Retraite