Sylvain VIGIER

En charge depuis 2007 de la création et de l'animation du Réseau Courtage Siège au sein du Groupe Le Conservateur.



Nous recherchons et sélectionnons des courtiers & CGPI principalement sur les Grandes Villes [Paris, Lyon, Bordeaux, Lille] disposant d'une expérience solide et de compétences avérées en gestion de patrimoine, pour distribuer notre gamme de produits d'épargne et d'assurance, en particulier :

- Tontine Prime Unique

- Tontine Entreprise

- Tontine Retraite Primes périodiques

- Assurance vie (Conservateur Helios Sélection)

- Contrats Madelin

- Conservateur PERP

- Prévoyance (Décès/PTIA)

- Finance (Trésorerie d'entreprises, Gamme d'OPCVM avec une expertise reconnue en gestion obligataire et flexible : Pluvalor, Oblivalor, Arevalor, Altivalor ) + une offre exclusive d'UC à capital garanti éligibles à nos contrats d'assurance vie



Nous travaillons également avec des Partenaires Institutionnels ( Banques, Assurances & Groupements de CGPI) qui peuvent proposer pour certains d'entre eux nos produits sous marque blanche pour leur clientèle Haut de gamme ou Gestion Privée.



Nos valeurs pour accompagner nos Partenaires sont : Réactivité, Compétence, Accompagnement, Disponibilité



